В Пермском крае 13 мая похоронят погибшего на СВО год назад жителя Лысьвы Михаилу Забелину было 29 лет Поделиться Твитнуть

Михаил Забелин

ВКонтакте

В понедельник, 13 мая, в Лысьвенском культурно-деловом центре с 11.00 начнётся прощание с погибшим в зоне проведения специальной военной операции на Украине лысьвенцем Михаилом Забелиным. Об этом сообщили ВКонтакте представители горадминистрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

О гибели Михаила стало известно ещё в марте прошлого года. Как сообщили тогда матери погибшего, её единственный сын был убит 12 марта 2023 года в ходе ожесточённых боёв при выполнении боевой задачи.

Михаилу было 29 лет. У него остались две дочери.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в спецоперации на территории Украины погиб уроженец Барды, рядовой Вильнур Кучукбаев. Похороны военнослужащего состоялись 12 мая на малой родине. Проводить в последний путь его пришли родственники, друзья и сослуживцы.

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