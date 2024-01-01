В Пермском крае похоронили участника СВО Вильнура Кучукбаева Ему было 42 года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

В спецоперации на территории Украины погиб уроженец Барды, рядовой Вильнур Кучукбаев. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Бардымского муниципального округа.

Похороны военнослужащего состоялись 12 мая на малой родине. Проводить в последний путь его пришли родственники, друзья и сослуживцы.

Фото: Администрация Бардымского муниципального округа

Вильнур Кучукбаев родился 3 августа 1981 года. Он окончил Бардымскую среднюю школу №2 и получил образование в Бардымском ПУ-84 по специальности «Водитель-электрогазосварщик». Затем, с 1999 по 2001 годы, служил в рядах Российской армии кинологом.

В сентябре 2023 года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и служил в должности механика-водителя. Он погиб 24 марта 2024 года.

Напомним, в этот же день, 12 мая, в Прикамья похоронили другого участника СВО — уроженца села Дуброво Оханского округа, военнослужащего Алексея Бояршинова. Его убили 14 апреля этого года под селом Клещеевка. Обстоятельства гибели местные власти не уточнили.

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