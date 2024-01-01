Ходе СВО погиб военнослужащий из Прикамья Алексей Бояршинов Его похоронят сегодня Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского городского округа

В спецоперации на территории Украины погиб уроженец села Дуброво, военнослужащий Алексей Бояршинов. Об этом сообщает администрация Оханского городского округа на официальной странице в социальных сетях.

Известно, что его убили 14 апреля этого года под селом Клещеевка. Другие подробности не раскрываются

Церемония прощания состоялась сегодня, 12 мая, во дворце культуры с.Дуброво Оханского округа.

Администрация выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, сегодня стало известно, что в ходе боевых действий в зоне СВО убили другого жителя Прикамья — 27-летнего Алексея Базуева из Гайн. В последние годы он жил в Перми. Мужчина уехал на СВО в качестве добровольца три недели назад. В Перми он работал в храме «Утоли моя печали», построенном в память о погибших в авиакатастрофе «Боинга», а также таксистом. Недавно мужчина женился. У погибшего остались беременная жена и больная мать.

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