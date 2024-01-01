В спецоперации погиб доброволец из Прикамья Алексей Базуев У него остались беременная жена и больная мама Поделиться Твитнуть

В ходе боевых действий в зоне СВО убили 27-летнего Алексея Базуева из Гайн. Об этом сообщили Properm.ru и телеграм-канал «Комиссаръ».

Известно, что он родился Гайнах, но потом переехал в Пермь.

Алексей Базуев уехал на СВО в качестве добровольца три недели назад. В Перми он работал в храме «Утоли моя печали», построенном в память о погибших в авиакатастрофе «Боинга», а также таксистом.

Недавно мужчина женился. У погибшего остались беременная жена и больная мать.

Напомним, ранее в Нытве похоронили сразу двух участников СВО: наводчика мотострелкового отделения мотострелковой бригады Сергея Ощепкова (убит под Авдеевкой) и Антона Черемных, который служил в стрелковом батальоне.

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