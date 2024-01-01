В Пермском крае хоронят погибшего под Авдеевкой Сергея Ощепкова из Нытвы Поделиться Твитнуть

Сергей Ощепков

ВКонтакте

В пятницу, 10 мая, в Нытве Пермского края хоронят погибшего в зоне специальной военной операции местного жителя Сергея Ощепкова.

Как сообщили в соцсети ВКонтакте представители местной администрации, сержант Сергей Ощепков служил наводчиком мотострелкового отделения в мотострелковой бригаде. Погиб военнослужащий вблизи населённого пункта Авдеевка при выполнении боевой задачи 7 декабря 2023 года.

Церемония прощания проходит с 10:00 в Нытвенском доме культуры по адресу: пр. Металлургов, 1а.

«Приносим глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль и горечь утраты. Нытвенцы скорбят вместе с вами…», — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось ,что в деревне Беляевка Пермского края 8 мая простились с участником спецоперации Русланом Леушкановым.

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