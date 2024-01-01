В Прикамье похоронили участника СВО Руслана Леушканова Обстоятельства его гибели не разглашаются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верешагинского городского округа

В деревне Беляевка Пермского края 8 мая простились с участником спецоперации Русланом Леушкановым, который погиб в зоне боевых действий. Об этом пишет «Рифей» со ссылкой на администрацию Верещагинского городского округа. Чиновники опубликовали пост на официальной странице ВКонтакте.

Как и где погиб военнослужащий, не уточняется.

Администрация выразила родственникам соболезнования.

Напомним, сегодня в Андреевке Оханского округа также хоронят участника СВО, старшего наводчика гранатомётного отделения мотострелковой роты Михаила Вяткина. Военнослужащий погиб ещё 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку. Долгое время о его судьбе не было ничего известно.

Кроме того, 8 мая, в Прикамье простились с жителем Кизела Андреем Поповым. Он родился в 1978 году и тоже был наводчиком, но в стрелковом отделении. Прощание с солдатом состоялось в местном ДК.

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