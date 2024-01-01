Перед Днём Победы в Пермском крае простятся с погибшим на СВО Андреем Поповым Похороны пройдут в Кизеле Поделиться Твитнуть

Андрей Попов

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб житель Кизела Пермского края Андрей Попов. Об этом ВКонтакте сообщили чиновники городской администрации.

«Администрация города с прискорбием сообщает о гибели рядового Попова Андрея Сергеевича, 1978 г.р., наводчика стрелкового отделения, погибшего в ходе СВО. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким!» — сказано в публикации.

Прощание с бойцом состоится 8 мая в Кизеле, во Дворце культуры. Как уточняет ВЕТТА, начало в 13:30.

Ранее «Новый компаньон» писал о том, что в СВО 29 апреля погиб житель Сивинского муниципального округа рядовой Владимир Вяткин. Мужчине уже было 65 лет. Как Владимир попал в зону спецоперации и при каких обстоятельствах был убит, власти не рассказали. О месте и времени прощания с военнослужащим будет сообщено дополнительно.

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