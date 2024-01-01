В зоне СВО погиб 65-летний рядовой из Пермского края Поделиться Твитнуть

Владимир Вяткин

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР 29 апреля погиб житель Сивинского муниципального округа Прикамья рядовой Владимир Вяткин. Об этом в соцсети ВКонтакте сообщили чиновники местной администрации и выразили искренние соболезнования родным и близким военнослужащего.

В информации говорится, что мужчине было 65 лет. Как Владимир Вяткин попал в зону СВО и при каких обстоятельствах был убит, власти не рассказали. О месте и времени прощания с Владимиром Вяткиным будет сообщено дополнительно.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Косе 5 мая похоронили участника спецоперации Александра Нилогова. В зоне боевых действий Александр Нилогов получил тяжёлое ранение, а 24 апреля скончался в военно-клиническом госпитале им. Бурденко. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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