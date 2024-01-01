В Пермском крае похоронят участника СВО Александра Нилогова Он скончался от тяжёлого ранения в апреле этого года Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Косинского городского округа

В Косе сегодня похоронят участника спецоперации на территории Украины Александра Нилогова. Об этом сообщает администрация Косинского муниципального округа на официальной странице ВКонтакте.

Александр родился в п. Сосновка 1 июня 1982 года. Окончил Кудымкарский лесотехнический техникум, после этого прошёл срочную военную службу в Вооружённых силах РФ. Более 18 лет мужчина служил в ОВД в Косинском округе. В сентябре 2022 года его призвали на СВО в ходе мобилизации.

В зоне боевых действий Александр Нилогов получил ранение, а 24 апреля этого года скончался в военно-клиническом госпитале им. Бурденко. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, 4 мая в Оханске похоронили погибшего в зоне специальной военной операции на Украине Михаила Брёхова. В 1998 году он окончил Оханскую среднюю школу, а уже через год подписал контракт на воинскую службу в Чечне, где служил гранатомётчиком.

На СВО Михаил пошёл добровольцем в октябре 2023 года. Погиб под Авдеевкой 23 февраля 2024 года.

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