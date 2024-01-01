В Пермском крае простились с погибшим на СВО добровольцем из Оханска Михаил Брёхов был убит 23 февраля Поделиться Твитнуть

фото: администрация Оханского округа Пермского края

В субботу, 4 мая, в Оханске Пермского края похоронили погибшего в зоне специальной военной операции на Украине Михаила Брёхова. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Михаил Сергеевич Брёхов окончил Оханскую среднюю школу в 1998 году, а уже через год подписал контракт на воинскую службу в Чечне, где служил гранатомётчиком. На СВО он пошёл добровольцем в октябре 2023 года. Погиб Михаил под Авдеевкой 23 февраля 2024 года.

«В нашей памяти Миша навсегда останется таким же молодым, как мы его помним, таким же готовым прийти на помощь, открытым и надёжным, — говорили выступавшие на траурном митинге. — От всего сердца выражаем поддержку его семье, его дочери и сыну, и обещаем: родина не забудет своего героя никогда».

Ранее сообщалось, что в Чусовом 3 мая состоялись похороны 24-летнего бойца СВО Дмитрия Брагина. Он попал на спецоперацию в результате мобилизации. Был убит 20 апреля.

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