В Чусовом похоронили участника СВО Дмитрия Брагина Мужчине было всего 24 года Поделиться Твитнуть

Фото: Страница ВК Сергея Белова

В Чусовом сегодня состоялись похороны 24-летнего бойца СВО Дмитрия Брагина. Военнослужащий посмертно награжден орденом Мужества. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил глава Чусовского городского округа Сергей Белов.

«Сегодня мы проводили в последний путь нашего земляка — Брагина Дмитрия Андреевича. Скорбим вместе с семьей Дмитрия и выражаем родным и близким искренние соболезнования», — рассказал чиновник.

Дмитрий Брагин родился 8 июня 1999 года в Чусовом. После окончания девяти классов в 2015 году он поступил в Чусовской индустриальный техникум, где получил профессию автомеханика. С 2019 по 2020 год проходил срочную службу, а после возвращения работал на Чусовском металлургическом заводе.

В зону СВО он попал в результате мобилизации. Мужчина погиб 20 апреля этого года.

Фото: страница ВК Сергея Белова

За время службы его наградили медалью за боевые заслуги. Посмертно он награждён Орденом Мужества.

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