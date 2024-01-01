В ходе СВО погиб наводчик из Прикамья Михаил Вяткин Его убили ещё в октябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Оханского городского округа

В Андреевке Оханского округа 8 мая похоронят участника СВО, старшего наводчика гранатомётного отделения мотострелковой роты Михаила Вяткина. Об этом сообщили в администрации Оханского городского округа.

Военнослужащий погиб 25 октября 2023 года в ожесточенных боях за Красногоровку.

«Долгое время о его судьбе не было ничего известно, противник не позволял даже вынести убитых с поля боя», — рассказали в местной администрации.

Прощание с военнослужащим пройдёт 8 мая в 11:00 в местном Доме культуры.

Администрация Оханского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, в этот же день, 8 мая, в Прикамье похоронят другого участника спецоперации, жителя Кизела Андрея Попова. Он родился в 1978 году и тоже был наводчиком, но в стрелковом отделении.

Прощание с ним состоится во Дворце культуры Кизела в 13:30.

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