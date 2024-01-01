В ходе СВО погиб Антон Черемных из Нытвы Пермского края Поделиться Твитнуть

Антон Черемных

ВКонтакте

В зоне СВО на Украине погиб житель Нытвы Антон Черемных. Об этом сообщили ВКонтакте чиновники администрации Нытвенского округа Пермского края.

«Скорбный список пополнился ещё одним именем нашего земляка. В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Антон Александрович Черемных. Глубочайшие соболезнования семье, родным и близким погибшего защитника Отечества. Разделяем с вами боль утраты. Нытва скорбит вместе с вами…» — сказано в информации властей.

Отмечается, что сержант Антон Черемных служил в стрелковом батальоне, погиб при исполнении боевой задачи 9 апреля.

Церемония прощания с военнослужащим начнётся 11 мая в 10:00 в Нытвенском доме культуры (пр. Металлургов, 1а), начало гражданской панихиды — в 11:00.

Напомним, в пятницу, 10 мая, в том же ДК прощались с ещё одним нытвенцем, погибшим в зоне специальной военной операции, Сергеем Ощепковым. Он служил в мотострелковой бригаде. Погиб вблизи Авдеевки 7 декабря 2023 года.

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