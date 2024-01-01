В зоне специальной военной операции погиб Александр Барков из Прикамья Поделиться Твитнуть

Александр Барков

ВКонтакте

В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель села Павловка Чернушинского городского округа Пермского края Александр Барков. Об этом ВКонтакте сообщили представители администрации Павловского территориального отдела и выразили соболезнования родным и близким.

«В ходе специальной военной операции погиб наш односельчанин Барков Александр Васильевич... Он был очень скромным и простым человеком, который к многим готов был прийти на помощь в хозяйстве. Безотказный, бескорыстный, всегда с улыбкой на лице... В конце осени 2023 года принял для себя решение — идти добровольцем на фронт... При последней встрече сказал: « Пацаны молодые уходят, а я что дома буду сидеть...» — говорится в информации властей.

Когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий, не сообщается.

О дате и месте похорон будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае похоронят погибшего на СВО 27-летнего Вячеслава Бахматова.

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