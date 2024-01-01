В Пермском крае похоронят погибшего на СВО 27-летнего Вячеслава Бахматова Поделиться Твитнуть

Вячеслав Бахматов

ВКонтакте

В зона специальной военной операции в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики 26 февраля 2024 года погиб житель Прикамья Вячеслав Бахматов. Об этом в соцсети ВКонтакте сообщили представители администрации Добрянского ГО и выразили соболезнования родным и близким.

Вячеслав родился 11 июня 1996 года в п. Камский, в 2014 году окончил местную школу. Затем год проходил срочную службу по призыву. Служил в ВДВ механиком — водителем боевых машин.

После армии работал в разных организациях Перми плотником-бетонщиком, слесарем по ремонту механического оборудования.

В январе 2024 года мужчина заключил контракт с минобороны и был направлен в зону СВО, где до своей гибели месяц служил в мотострелковом батальоне.

«Вячеслав Александрович был очень смелым и уверенным человеком. Всегда был душой компании. У него остались родители, братья, сын и дочка», — говорится в сообщении властей.

Прощание с военнослужащим состоится 16 мая в школе п. Камский (ул. Советская, 1). Начало в 11:00.

Ранее сообщалось, что в Краснокамске 14 мая пройдут похороны ефрейтора Олега Грачёва, который также погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

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