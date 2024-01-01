В Прикамье похоронят участника СВО Николая Каменских Он погиб при выполнении боевого задания в зоне спецоперации Поделиться Твитнуть

Фото: Админстрация Оханского округа

В селе Дуброво Оханского округа 11 июня похоронят участника российской спецоперации на территории Украины Николая Каменских. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на местную администрацию.

Известно, что военнослужащий погиб при выполнении воинского долга на СВО, однако при каких обстоятельствах и когда, не уточняется.

Также неизвестно, была ли у него семья.

Администрация Оханского округа выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Траурная церемония состоится в Дубровском ДК.

Напомним, ранее в ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Прикамья Александр Русаков. Он служил стрелком в стрелковом подразделении и погиб во время несения службы. Как и при каких обстоятельствах его убили, власти не уточнили. Похороны состоятся тоже 11 июня, в п. Уральский.

Ранее в СВО также погиб житель Нытвы Сергей Ильиных. Его похоронили 9 июня.

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