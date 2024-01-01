На СВО погиб военнослужащий из Прикамья Александр Русаков Его похоронят 11 июня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Нытвенского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины 10 мая погиб уралец Александр Русаков. Об этом сообщили в администрации Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях.

«Рядовой Александр Русаков служил стрелком в стрелковом подразделении. Погиб, верный военной присяге во время несения службы», — рассказали местные власти.

Как и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Похороны состоятся 11 июня в п. Уральский. Церемония прощания начнётся с 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта, гражданская панихида — в 11:00.

Напомним, ранее на СВО погиб житель Нытвы Сергей Ильиных. Его убили 31 мая. По данным властей, он «скончался во время прохождения военной службы». Как и при каких обстоятельствах, в администрации не уточнили. Его похоронили 9 июня в Нытве.

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