В Нытве похоронят участника СВО из Прикамья Сергея Ильиных Он погиб в мае этого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского городского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб военнослужащий из Нытвы Сергей Ильиных. Об этом сообщает администрация Нытвенского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Сергей погиб 31 мая. По данным властей, он «скончался во время прохождения военной службы». Как и при каких обстоятельствах, в администрации не уточнили. Известно лишь, что он уехал на СВО в качестве добровольца и служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором.

Похороны пройдут 9 июня в Нытве. Церемония прощания начнется с 10:00 в Доме культуры на пр. Металлургов, 1а, а гражданская панихида — в 11:00.

Власти выразили соболезнования семье погибшего.

Напомним, 2 июня в Нытве также похоронили участника СВО Владимира Сидорова. Он служил старшим стрелком в мотострелковом подразделении и погиб под Авдеевкой при исполнении боевого задания 5 января.

Ранее, 24 мая в Нытве похоронили другого участника СВО, Сергея Каменщикова, который был снайпером отделения огневой поддержки. Он погиб при исполнении боевого задания 5 апреля.





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