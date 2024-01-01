В Пермском крае похоронят погибшего на СВО Сергея Каменщикова из Нытвы Поделиться Твитнуть

Сергей Каменщиков

ВКонтакте

В зоне СВО погиб житель Нытвы Пермского края Сергей Каменщиков. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщили местные власти и выразили глубокие соболезнования семье, родным и близким военнослужащего.

«Скорбный список потерь пополнился ещё одним именем нашего земляка. В ходе специальной военной операции погиб нытвенец Сергей Анатольевич Каменщиков. Вечная светлая память геройски погибшему земляку!» — сказано в информации.

Рядовой Сергей Каменщиков служил снайпером отделения огневой поддержки, погиб при исполнении боевого задания 5 апреля на территории Луганской Народной Республики.

Церемония прощания пройдёт в Нытве 24 мая. Начнётся она с 10:00 в Доме культуры (пр. Металлургов, 1а), гражданская панихида — в 11:00.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Добрянки 49-летний Александр Катаев. У него остались трое детей.









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