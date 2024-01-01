На СВО погиб отец трёх детей из Прикамья Александр Катаев Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Добрянского округа

В ходе спецоперации на территории Украины погиб уроженец Добрянки 49-летний Александр Катаев. Об этом сообщили местные власти на официальной странице в соцсетях.

Александр родился 11 августа 1974 года. Окончил среднюю общеобразовательную школу № 4, а затем, с ноября 1992-го по июнь 1994 года, проходил срочную военную службу гранатомётчиком, водителем-электриком.

С 25 мая 1993-го по 4 декабря 1993 года он находился в зоне вооружённого конфликта на территории Южной Осетии в составе Миротворческих сил.

После армии мужчина вернулся в Добрянку. Поступил в Пермский строительный колледж, который окончил в 1999 году, получив специальность младшего инженера-экономиста. В дальнейшем учился в Пермском политехническом институте.

Всю жизнь Александр Катаев проработал в сфере строительства — мастером и прорабом.

В конце сентября 2022 года его вновь призвали на военную службу — по мобилизации, объявленной президентом Путиным. На СВО военнослужащий был командиром мотострелкового взвода мотострелковой роты в звании лейтенанта.

Мужчина погиб 9 мая 2024 года в населённом пункте Площанка Кременского района.

У погибшего остались жена, трое детей, мама и сестра.

Похороны состоятся 24 мая. Прощание начнётся в 11:00 в ДКиС им. В.А. Ладугина.

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