В Прикамье похоронят участника СВО Алексея Новинькова Обстоятельства его гибели не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Березников

В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Березников рядовой Алексей Новиньков. Об этом сообщает администрация Березников на официальной странице ВКонтакте.

Прощание с ним пройдет 13 июня в Культурно-деловом центре. Начало гражданской панихиды в 10:00.

Администрация Березников выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Напомним, сегодня также состоятся похороны другого участника СВО из Прикамья — уроженца Александровского округа Владимира Веретенника. Церемония прощания пройдёт в городском дворце культуры. Военнослужащего похоронят на кладбище Александровска. Как и где он погиб, власти не уточняли. Известно лишь, что он родился 11 ноября 1977 года.

Ранее, 11 июня, в селе Дуброво Оханского округа похоронили ещё одного участника российской спецоперации на территории Украины из Пермского края — Николая Каменских. Военнослужащий погиб при выполнении воинского долга на СВО, однако при каких обстоятельствах и когда, не уточняется. Также неизвестно, была ли у него семья.

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