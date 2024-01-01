Алёна Бронникова На время салюта в Перми закроют движение по Коммунальному мосту Ограничения вводятся на час Поделиться Твитнуть

В Перми в День города будет временно прекращено движение всех видов транспорта на Коммунальному мосту через Каму во время салюта. Согласно распоряжению краевого минтранса, опубликованному на сайте ведомства, ограничения не распространяются на автобусы городских маршрутов. Движение на мосту закроют в 23:00 12 июня и откроют через час.

Кроме того, для проведения праздничных мероприятий накануне с 19:00 были введены ограничения движения всех видов транспортных средств по ул. Окулова на участке от ул. Монастырской до Комсомольского проспекта и по ул. Осинской от ул. Окулова до ул. Монастырской. Движение на этих участках откроют 12 июня в 23:59 и 13 июня в 00:00 соответственно.

Напомним, завершением праздничной программы мероприятий 12 июня станет семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23:30. С левого берега Камы сразу после окончания фейерверка в сторону Орджоникидзевского района отправится городская электричка. Также в ночь на 12 и 13 июня в Перми будет продлена работа нескольких автобусных и трамвайных маршрутов.

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