В День города 12 июня жителей Перми ждёт большая праздничная программа Главными площадками станут эспланада и набережная Камы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завтра, 12 июня, в День города, в Перми запланировано порядка 60 праздничных мероприятий во всех районах. Среди основных событий, которые ждут горожан, — открытие набережной Камы в Кировском районе, парад трамваев, концертная программа «Энергия жизни», а также праздничный салют. Подробности — в материале «Нового компаньона».

Открытие новых плит на Алее Доблести и Славы

Празднование Дня города начнётся с торжественной церемонии открытия плит на Аллее Доблести и Славы, которая начнётся в 11:00. В этом году увековечат имена первооткрывателя нефти и калийных руд на Западном Урале Павла Преображенского; директора Мотовилихинских заводов, почётного гражданина Перми Виктора Лебедева; писателя-фронтовика Виктора Астафьева; известного композитора, автора многих популярных песен Евгения Крылатова; легендарного баскетболиста и российского тренера Сергея Белова.

Парад трамваев и праздничный концерт

Затем праздничные мероприятия перенесут на главную сцену на площади перед зданием Законодательного собрания Пермского края, где в 11:30 начнётся большой праздничный концерт «Мы одна семья!». Он будет состоять из тематических блоков с участием творческих коллективов Перми и Екатеринбурга. А через полчаса, в 12:00, запланировано проведение парада трамваев, посвящённого 95-летию со дня запуска первого трамвая в Перми. Для этого по ул. Петропавловской проследует колонна из 10 единиц служебных и пассажирских вагонов разных лет. Пермяки и гости краевой столицы смогут увидеть изменения подвижного состава городского электрического транспорта.

В связи с тем, что 2024 год объявлен президентом Путиным Годом семьи, на эспланаде состоится большой праздничный концерт. В нём примут участие ведущие пермские артисты. Мероприятие будет проходить под девизом «Энергия жизни». В программе — выступление творческих пермских семьей и лучших профессиональных артистов. Почти 500 вокалистов на «Большом хоровом соборе» исполнят самые известные песни Евгения Крылатова. Вечером свои программы представят музыкальные группы.

В 21:00 жители города смогут послушать выступление заслуженного артиста России, певца, гитариста, композитора и поэта Игоря Саруханова.

Наряду с главной сценой в центральном квартале эспланады установят ещё одну — «фестивальную». В 12:30 на ней своё искусство представят детские творческие коллективы, а с 17:00 до 21:00 пермские ди-джеи сыграют свои лучшие сеты.

События на набережной Камы

С полудня на променадной части набережной посетителей всех возрастов ждут интерактивные программы. Там же состоится концерт «Мой город. Моя Россия» вокального проекта ROSSO. Он пройдёт на набережной Камы в 15:00.

На День города запланировано ещё одно знаменательное событие — долгожданное открытие набережной в Закамске после капительного ремонта. Здесь события праздничной программы начнутся в 13:00, а закончатся в 17:00. На концерте выступят районные и городские творческие коллективы.

В Кировском районе на набережной будут функционировать две площадки — главная сцена и детская площадка. Главную сцену оборудуют у ДК им. Кирова рядом с ост. «Экран».

Торжественное открытие обновлённой набережной и выступление ансамбля «Воскресение» начнётся в 14:00. После этого для пермяков и гостей города выступят Андрей Киряков и проект «Три балалайки», ансамбль «Ба-Ба-Ту», танцевальная группа «Стоит мой город у реки», ансамбль песни и танца «Ромэн» и др.

На детской площадке установят зону настольных игр. В 13:00 начнется анимационная программа для детей и родителей, а в 15:00 пройдёт музыкально-интерактивный спектакль для всей семьи «Путешествие Камушки». С полной программой праздника можно ознакомиться здесь.

Награждение почётных граждан Перми

На 12 июня также запланирован торжественный приём главы Перми Эдуарда Соснина, на котором звание «Почётный гражданин города» вручат основателю спортивных школ Киокушин в Пермском крае Александру Алымову и депутату Пермской городской думы Владимиру Плотникову. Церемония пройдёт в ДК им. Солдатова в 16:00.

Там же мэр вручит почётные знаки «За заслуги перед городом Пермь» и премии города Перми в сфере культуры и искусства. Пускать посетителей будут по пригласительным билетам.

Также в городе 12 июня состоятся разнообразные спортивные мероприятия, тематические выставки, акции, праздничные концерты, квесты и краеведческие мероприятия. С подробной программой мероприятий можно познакомиться по ссылке.

Завершит праздничный день салют. Его запустят с территории городского пляжа в 23:30. Лучше всего его наблюдать на набережной с левого берега Камы.

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