В День города в Перми продлят работу общественного транспорта В центре также ограничат остановку и стоянку личных машин Поделиться Твитнуть

День города

Архив ИД «Компаньон»

В среду, 12 июня, в связи с проведением в Перми праздничных мероприятий, посвящённых Дню России и Дню города, произойдёт ряд изменений в работе городского общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, в ночь на 12 июня будут организованы дополнительные рейсы автобусных маршрутов №30, 32, 68, 77, а также трамвайных №4, 6, 7 и 8. Для жителей Индустриального района будут организованы спецрейсы автобусов №10 и 72. Они проследуют от Разгуляя по ул. Екатерининской и далее по маршруту. Посадка пассажиров будет осуществляться на остановках «Разгуляй».

Непосредственно в сам День города, 12 июня, с 11:20 до 14:00 вероятны задержки в движении трамваев в связи с прохождением парадной колонны (напомним, в честь 95-летия пермской трамвайной системы в Перми пройдёт парад вагонов разных лет).

В ночь на 13 июня снова будет продлена работа ряда маршрутов и введены дополнительные рейсы. «Отправления будут совершены после окончания концерта в 22:00, а также после праздничного салюта. Подробное расписание поздних отправлений и схема движения будут опубликованы позже на сайте и в группе ВКонтакте «Пермский транспорт», — пояснили в администрации города.

Кроме того, в мэрии предупредили владельцев личного автотранспорта, что с 19:00 11 июня до 23:00 12 июня на период праздничных мероприятий будет ограничена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по нечётной стороне ул. Ленина на участке от ул. Куйбышева до ул. Попова, а также на этом же квартале по чётной стороне ул. Петропавловской.

Напомним, 12 июня в Орджоникидзевском районе Перми будет ограничено движение транспорта на время Крестного хода.

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