Зарина Ситдикова В День города жители Перми смогут добраться домой после салюта на электричке Заключительный рейс кольцевого маршрута отправится около полуночи Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Жители отдалённых от центра районов Перми смогут добраться домой после праздничного салюта в честь Дня города на электричке. Об этом сообщили в группе Пермской пригородной компании «ВКонтакте».

Напомним, завершением насыщенной программы мероприятий 12 июня станет семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23:30. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы. Отсюда же сразу после окончания фейерверка в сторону Орджоникидзевского района отправится городская электричка.

По данным Пермской пригородной компании, заключительный рейс готов увезти пермяков домой или просто прокатить по ночному городу по двум берегам Камы. Кольцевой маршрут сообщением Пермь II—Лёвшино—Кабельная—Пермь II отправится с железнодорожного вокзала в 23:46. В 23:56, то есть через 20 минут после завершения салюта, электричка будет отъезжать от станции Пермь I.

На станции Мотовилиха электропоезд будет в 00:02 – 00:03, на Молодёжной — в 00:11 – 00:12, в Лёвшино — 00:15 – 00:23. Станцию Кабельная электричка пересечёт в 00:33 – 00:34, на станции Пермь–Сортировочная состав будет в 00:53 – 1:01. Прибытие на станцию Пермь II ожидается в 1:08.

Стоимость проезда на кольцевом маршруте составляет 36 руб. Билеты на электричку приобретаются заранее в кассе, либо в мобильном приложении «Пригород».

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в ночь на 12 и 13 июня в Перми будет продлена работа ряда автобусных и трамвайных маршрутов.

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