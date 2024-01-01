День города, «Золушка» и Сабантуй Афиша на неделю 10-16 июня Поделиться Твитнуть

В четвёртый вечер Фестиваля Пермского искусства зрители увидят новую для фестиваля форму — литературно-музыкальную композицию, посвящённую пермским литераторам. Под музыку в исполнении камерного оркестра «Орфей» прозвучат классические произведения и строки Владимира Радкевича, Виктора Астафьева, Алексея Решетова и других пермских поэтов. Дирижёр — художественный руководитель камерного оркестра «Орфей», обладатель премии «Серебряный голубь» Пётр Юрков. Стихи читает актёр Андрей Дюженков. Зрителей ждет удивительный вечер в легендарном месте, где собирались и творили пермские литераторы.

Традиционно общегородские культурно-массовые мероприятия начнутся с символической встречи Дня города Перми — она состоится 11 июня в 23:00 в сквере имени Василия Татищева. Там будут работать интерактивные площадки, а также состоится вручение памятных сувенирных медалей и «ключа от города». Главную сцену праздника в этом году установят на площади перед Законодательным собранием. На ней 12 июня в 11:30 будет организован большой праздничный концерт «Мы одна семья!». В 21:00 там же пермяков ждёт выступление певца, композитора и поэта Игоря Саруханова. Насыщена событиями в День города будет и набережная Камы — с полудня на её променадной части посетителей всех возрастов ждут интерактивные программы. Кроме того, будут организованы праздничные площадки во всех районах города. Завершением праздника станет семиминутный салют, который запустят с территории городского пляжа в 23:30. Наблюдать его лучше всего будет на набережной с левого берега Камы.

Центр городской культуры (ЦГК) приглашает пермяков провести День города вместе. Весь день в центре будут проходить мастер-классы от пермских художников. Запланирован мастер-класс по оживлению старых вещей, по карандашным наброскам, по созданию лампы, рисованию картин тенями и созданию городского коллажа. Также в 14:00 состоится открытие выставки по итогам творческой лаборатории «±ЗИН». Кроме того, в этот день Центр городской культуры будет собирать истории, фотографии и воспоминания своих гостей — недавно ЦГК был признан Институцией года и сейчас работает над формирование своего архива. Расписание мастер-классов и регистрация на них — по ссылке.

Исторический триллер бразильского режиссёра Карима Айнуза с Алисией Викандер и Джудом Лоу в главных ролях. Англия эпохи Тюдоров. Страной правит Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к жёнам, две из которых были обезглавлены. Екатерина Парр, аристократка выдающегося ума и сильного характера, становится уже шестой его женой и осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?

ИД «Компаньон» проведёт в баре «Второй этаж» встречу с директором музея PERMM Наилей Аллахвердиевой. Интервью за барной стойкой возьмут главный редактор издательского дома Юлия Усольцева и культурный обозреватель Юлия Баталина. Гостья встречи, интервьюеры и участники будут пить тематические авторские коктейли и говорить о новых трендах в современном искусстве, выставках и планах музея. Билеты можно приобрести по ссылке. В стоимость входит дегустация коктейлей и легкие закуски.

В «Триумфе» пройдут звёздные гастроли ведущих актёров московских театров. Два вечера подряд на сцене филармонии будут играть поэтические спектакли. В четверг состоится показ спектакля «ЦветаеваШпаликовХармс», который родился на площадке лектория «Прямая речь» и основан на поэзии Даниила Хармса, Марины Цветаевой и Геннадия Шпаликова. Это очень разные поэты, которые удивительном образом совмещены режиссёром в одной постановке. Все они — авторы прошлого столетия, но их стихотворения сегодня удивительным образом звучат безумно актуально. В пятницу покажут спектакль «БродскийМаяковскийБлок», собраный из стихотворений трёх важнейших поэтов XX века — Иосифа Бродского, Владимира Маяковского и Александра Блока.

Сезон балетных премьер в Пермском театре оперы и балета завершает возобновление спектакля «Золушка». В данной сценической версии он был впервые представлен в Перми в 2016 году. По замыслу Алексея Мирошниченко архетипический сюжет о девушке, которая много работает и находит свое счастье, перенесён в театральную среду конца 1950-х. Приём «театр в театре» позволяет воплощать действие балета Сергея Прокофьева и в советских реалиях, и в пространстве волшебной сказки. Главная героиня спектакля — юная балерина Вера Надеждина, которая готовит партию Золушки в новом балете. На её руку и сердце претендуют сразу два принца — звезда Парижской оперы Франсуа Ренар и начинающий советский балетмейстер Юрий Звездочкин. Нелегкий выбор разрешается просто: за героиню его делает само время и её окружение.

Сергей Прокофьев начал «Золушку» в 1940-м, премьера состоялась после Победы. В этом балете, по воле автора и помимо неё, совпали довоенный блеск и послевоенный морок, токкатный бег и невозможность бежать, Прокофьев как европеец и Прокофьев как советский «настоящий человек». Важный для композитора образ часового механизма получил в «Золушке» сюжетную рамку — и в следующих сочинениях ход прокофьевских часов стал замедляться. В 2016-м, накануне премьеры «Золушки» в Перми, балетный критик Богдан Королёк представлял панораму постановок этого балета. В честь возобновления спектакля он расскажет о музыке «Золушки» и сопоставит её с другими сочинениями Прокофьева, от «Оды на окончание войны» до «Сказа о каменном цветке». Регистрация на лекцию — здесь.

В 2024 году Пермскому краю вновь выпала честь встречать национальный праздник — Всероссийский сельский Сабантуй. Это яркое, красочное и масштабное событие, которое с каждым годом приобретает всё больший размах. В этом году в нём примут участие делегации из 40 российских субъектов РФ, в том числе, конечно, Татарстана и Башкортостана, и представители всех округов Прикамья. Мероприятия Сабантуя пройдут в селе Барда. Во время праздника будет работать множество площадок. Запланированы выступления музыкальных коллективов, конные скачки, традиционные национальные игры, спортивные состязания, выставки, ярмарка продукции производителей из Прикамья и других регионов, обряды татарской, башкирской и русской свадеб, кулинарное шоу «Царь-сковорода» и многое другое. Партнёр мероприятия — «ЭР-Телеком». Подробную программу праздника и схему проезда к месту его проведения можно посмотреть тут.

Фестиваль «ЭкоПикник» — это возможность почувствовать себя в контакте с природой и собой, ощутить время и почувствовать стихии. На фестивале этого года вся «Хохловка» станет зоной соприкосновения с разными стихиями и природными явлениями: ветром, водой, теплом, землёй и лесом. В программе «ЭкоПикника»: различные мастер-классы, познавательные экскурсии, кинопоказы и экомаркет. Гостями фестиваля станут сотрудники Музея природы из Осы. Они привезут бинокли, зрительные трубы и тактильные коллекции и материалы для наблюдения за птицами. Также в музее появятся зоны медиации — небольшие тактильные станции для контакта со стихиями и исследования собственных ощущений.

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