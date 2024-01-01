Против блогера-миллионера из Прикамья возбудили ещё пять уголовных дел Он будет находиться под арестом до 16 июня Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

В отношении блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова из Куеды, которому вменяют особо крупное мошенничество, завели еще пять уголовных дел. За них предусмотрено наказание на срок до десяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Суммарное количество дел против блогера достигло уже 80-ти.

Ранее, 11 апреля, тот же суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении содержания под стражей Шабутдинова. Он пробудет под арестом до 16 июня.

Кроме того, в начале апреля по решению Таганского суда был наложен арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, и изъятые в ходе обыска у блогера. Был арестован и его автомобиль.

Напомним, Аязу Шабутдинову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 50 эпизодам.

Его задержали в Москве в ноябре прошлого года. Следствие считает, что мужчина «создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам». Вину он не признал.

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