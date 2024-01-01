Блогеру-миллионеру из Пермского края продлили арест Аяз Шабутдинов пробудет под стражей до 16 июня Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Таганский районный суд города Москвы 11 апреля удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срок содержания под стражей Аязу Шабутдинову. Он пробудет под арестом ещё два месяца, до 16 июня этого года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судом Москвы.

Ранее, 5 апреля, по решению этого же суда был наложен арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, и изъятые в ходе обыска у блогера и бизнес-тренера из Пермского края Аяза Шабутдинова. Также решением суда был арестован автомобиль обвиняемого.

Аязу Шабутдинову вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 50 эпизодам и находится под арестом в московском СИЗО.

Его задержали в Москве в ноябре прошлого года. Следствие считает, что мужчина «создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам». Вину он не признал.

В 2012 году Аяз сновал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года он вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

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