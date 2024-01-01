Столичный суд наложил арест на имущество блогера-миллионера из Пермского края Аяз Шабутдинов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов следствия и постановил наложить арест на денежные средства, находящиеся на лицевых счетах, открытых в кредитно-финансовых учреждениях РФ, и изъятые в ходе обыска у блогера и бизнес-тренера из Пермского края Аяза Шабутдинова, а также на принадлежащее ему транспортное средство. Об этом сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Напомним, Шабутдинов является обвиняемым в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по 50 эпизодам и находится под арестом в московском СИЗО.

Шабутдинова задержали в Москве в ноябре прошлого года. Следствие считает, что мужчина «создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам». Вину он не признал.

Аяз Шабутдинов родился в 1991 году в Ижевске, но долгое время жил в п. Куеда Пермского края. Его отец — Рифат Рафикович — был предпринимателем, владел Куединским консервным цехом, а также делал и продавал лимонад. Мать Аяза — Альфия Гарафовна — является гендиректором в компании «Имидж», которую учредил её муж.

Сам Аяз в 2012 году основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года он вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.