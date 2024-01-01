Мосгорсуд оставил в СИЗО блогера из Пермского края Аяза Шабутдинова Адвокаты просили выпустить его под домашний арест или залог Поделиться Твитнуть

Аяз Шабутдинов

ТАСС

Мосгорсуд не удовлетворил жалобу адвокатов на решение Таганского районного суда оставить в СИЗО Аяза Шабутдинова, блогера и бизнес-тренера из Пермского края, обвиняемого в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости.

Шабутдинов, вызванный на заседание по видеосвязи из следственного изолятора, заявил, что программы образовательной компании, главой которой он является, входят в список рекомендуемых для предпринимателей. Он также посетовал, сказав: «Кому-то что-то не понравилось, и теперь я здесь».

Адвокаты просили суд перевести Шабутдинова под домашний арест или выпустить его под залог в размере 10 млн руб. Однако Мосгорсуд отклонил эту просьбу.

Таганский суд Москвы ранее продлил срок содержания Шабутдинова под стражей до 16 апреля. Следствие мотивировало это тем, что нужно установить местонахождение более ста свидетелей, установить иных причастных лиц, допросить потерпевших, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы.

Шабутдинова задержали в Москве в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в мошенничество, совершённом организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие считает, что Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.

Аяз Шабутдинов родился в 1991 году в Ижевске, но долгое время жил в п. Куеда Пермского края. Его отец — Рифат Рафикович — был предпринимателем, владел Куединским консервным цехом, а также делал и продавал лимонад. Мать Аяза — Альфия Гарафовна — является гендиректором в компании «Имидж», которую учредил её муж. Через неё продают произведённые им безалкогольные напитки.

Сам Аяз в 2012 году основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года он вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

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