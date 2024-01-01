Максим Артамонов Блогеру из Пермского края Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца Он останется в СИЗО до 16 апреля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного следствия о продлении срока содержания под стражей блогеру из Пермского края, бизнес-тренеру и основателю «Лайк Центра» Аязу Шабутдинову. Об этом сообщает официальный telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы. Его оставили в СИЗО до 16 апреля.

Предприниматель и блогер обвиняется в совершении 50 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Адвокаты обвиняемого просили отпустить его под домашний арест или выпустить под залог, однако суд отказал.

Шабутдинова задержали в Москве в ноябре прошлого года. Ему предъявили обвинение в мошенничество, совершённом организованной группой в особо крупном размере. Следствие считает, что Шабутдинов создавал у граждан ложное впечатление о возможности построения высокодоходного бизнеса благодаря своим образовательным программам. Вину он не признал.

Аяз Шабутдинов родился в 1991 году в Ижевске, но долгое время жил в п. Куеда Пермского края. Его отец — Рифат Рафикович — был предпринимателем, владел Куединским консервным цехом, а также делал и продавал лимонад. Мать Аяза — Альфия Гарафовна — является гендиректором в компании «Имидж», которую учредил её муж. Через неё продают произведённые им безалкогольные напитки.

Сам Аяз в 2012 году основал сеть хостелов Like Hostel, позже запустил ещё несколько проектов под брендом Like. В 2015 году в составе холдинга открылась бизнес-школа «Like Центр» в Москве. По информации на сайте школы, там проходят различные курсы и марафоны, которые могут помочь предпринимателям «найти партнёров по бизнесу, узнать точки роста и увеличить доход бизнеса». Шабутдинов также вёл ВКонтакте свой блог «Из Куеды», где давал «инструкции, как стать миллионером».

По итогам 2022 года он вошёл в число самых высокооплачиваемых блогеров России. По данным аналитиков Ассоциации блогеров и агентств (АБА) и сервиса аналитики и управления социальными сетями LiveDune, он заработал за год 600 млн руб. Для сравнения: доход Елены Блиновской оценивался в 450 млн руб.

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