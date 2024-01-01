В двух районах Перми отменили режим чрезвычайной ситуации Он вводился из-за обрушения аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми отменил режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» для органов управления и сил государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Индустриальном и Мотовилихинском районах города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.

Режим ЧС вводился на территории Индустриального района с 23 ноября 2023 года, когда ухудшилось техническое состояние аварийного многоквартирного дома №56 и частично обрушились несущие конструкций соседнего аварийного многоквартирного дома № 58 по ул. Карпинского. Из дома № 56 оперативно эвакуировали всех жителей, по ул. Карпинского, 58 никто не проживал, однако его обрушение тоже представляло угрозу: вблизи находится тротуар и детские сады.

В Мотовилихе режим ЧС ввели 30 ноября 2023 года в связи с ухудшением технического состояния и частичным обрушением несущих конструкций здания многоквартирного дома по ул. Циолковского, 17. В начале декабря чиновники сообщили, что большинство жильцов дома расселили.

Дома на ул. Карпинского были снесены в апреле 2024 года, а на ул. Циолковского — в мае.

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