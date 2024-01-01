В Перми власти начали снос аварийного дома на Циолковского Все работы закончатся в мае Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

Как рассказали в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Перми, МБУ «Полигон» с помощью спецтехники начало демонтаж аварийного дома по ул. Циолковского, 17. Он продлится до середины мая. Затем будет вывезен строительный мусор.

В прошлом году, 29 ноября, в администрации Перми состоялось внеочередное заседание городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. По решению комиссии с 30 ноября в отношении дома ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с ухудшением его технического состояния. В начале декабря чиновники сообщили, что большинство жильцов расселили.

Режим ЧС связан с частичным разрушением стропильных балок, а также с возможностью внезапного обрушения несущих конструкций здания, которые представляют наибольшую угрозу.

Для жильцов в тёплой палатке возле здания организовали пункт сбора и регистрации. Людям предложили помещения манёвренного фонда или другие варианты временного размещения.

Трёхэтажный жилой дом по ул. Циолковского, 17 построили в 1951 году, а в 2016-м признали аварийным.

Всего с начала этого года в Перми снесено 40 аварийных домов.

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