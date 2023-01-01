Алёна Бронникова Аварийный дом по улице Циолковского покинуло большинство жителей Здание планируют отключить от коммунальных услуг Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Из квартир в аварийном доме по ул. Циолковского, 17 в Перми, в отношении которого был введён режим ЧС, выехала большая часть жителей. В городской администрации отметили, что им осталось только вывезти оставшиеся вещи.

«Большая часть жильцов аварийного дома по улице Циолковского, 17 покинули свои помещения, им осталось собрать оставшиеся вещи. Специалисты Пермского городского управления гражданской защиты оказывают всевозможное содействие для скорейшего расселения граждан», — сообщает ведомство.

Управляющая компания намерена обратиться в ресурсоснабжающие организации для отключения дома от предоставляемых коммунальных услуг.

Режим ЧС в отношении опасного здания № 17 на ул. Циолковского был введён с 30 ноября в связи с ухудшением его технического состояния. В связи с дефектами и повреждениями, снижающими несущую способность конструкций, возникла угроза внезапного обрушения.

Для жильцов в тёплой палатке возле здания организовали пункт сбора и регистрации. Людям предложили помещения манёвренного фонда или другие варианты временного размещения.

Дом признали аварийным в 2016 году. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся расселение здания. Уже расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах.





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