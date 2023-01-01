В отношении дома на Циолковского в Перми ввели режим ЧС Жителям предписано покинуть здание Поделиться Твитнуть

дом по ул. Циолковского, 17 / фото: wikimapia.org

В Перми с 30 ноября вводится режим чрезвычайной ситуации в отношении дома №17 на ул. Циолковского. Об этом сообщили в городской администрации.

Жителям дома предписано оперативно покинуть здание. В мэрии пояснили: техническое состояния жилого дома ухудшилось, выявлены дефекты и повреждения, снижающие несущую способность конструкций, реальна угроза внезапного обрушения.

Для жильцов аварийного дома в тёплой палатке возле здания будет организован пункт сбора и регистрации. Людям предложат помещения маневренного фонда или другие варианты временного размещения.

Трёхэтажный дом по ул. Циолковского,17 был построен в 1951 году, признан аварийным в 2016 году. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» ведётся расселение здания. Уже расселено 47 из 88 жилых помещений. Остальным жильцам будут предложены квартиры в строящихся муниципальных домах.

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