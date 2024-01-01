В Перми приступили к сносу аварийных домов по улице Карпинского С начала года снесено уже 36 аварийных домов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начался снос аварийных многоквартирных домов по ул. Карпинского, 56 и 58 в Перми. Об этом сообщили в городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, с 23 ноября 2023 года в отношении этих аварийных домов был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Специалисты установили, что возможно внезапное обрушения несущих конструкций зданий. Из дома № 56 по ул. Карпинского оперативно эвакуировали всех жителей, им были предложены помещения манёвренного фонда и другие варианты временного размещения. По ул. Карпинского, 58 никто не проживал, однако его внезапное обрушение также представляло угрозу: вблизи находится тротуар. Кроме того, оба дома расположены у детских садов №396 и 210.

В мэрии отметили, что в настоящее время также завершается снос аварийных домов по ул. Социалистической, 17, ул. Яранской, 17 и ул. Полевой, 2. Эти здания были построены в 1953-1957 годах. Жильцы полностью расселены. Снос домов проводится с использованием специализированной техники МБУ «Полигон».

С начала 2024 года в Перми снесено уже 36 расселённых аварийных домов.

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