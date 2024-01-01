Экс-начальник отдела полиции трудоустроился в мэрии Перми Константин Кузьменко стал замом начальника департамента общественной безопасности Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Осинского округа

С 6 июня бывший начальник отдела полиции Ленинского района Перми Константин Кузьменко занял пост заместителя начальника департамента общественной безопасности администрации Перми. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Константин Кузьменко родился в 1980 году в Чусовом. Окончил Нижегородскую академию МВД России. 25 лет служил в оперативно-разыскных подразделениях Управления МВД России по Перми.

В марте 2023 года его перевели на должность начальника Межмуниципального отдела МВД России «Осинский» из Управления МВД России по Перми. Там он работал начальником отдела полиции №6 (дислокация Ленинский район).

Сейчас он подполковник в отставке.

Напомним, 3 июня стало известно, что начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова покинет свой пост.





В тот же день СМИ сообщили и о других кадровых перестановках в мэрии. В частности, МКУ «Пермблагоустройство» возглавил Александр Кетов, а начальником пермского департамента культуры и молодёжной политики стала пиарщица Анастасия Хорошева.

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