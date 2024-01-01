Департамент экономики и промышленной политики Перми покинет Ольга Чеснокова Она работала в мэрии с 2008 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

Начальник департамента экономики и промышленной политики администрации Перми Ольга Чеснокова с 4 июня покинет свою должность: 3 июня — её последний рабочий день. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

И.о. начальника департамента назначили Нину Конюкову, которая занимала должность заместителя начальника департамента — начальника управления по развитию потребительского рынка.

Ольга Чеснокова с 2008 года возглавляла управление потребительского рынка. Впоследствии это учреждение было преобразовано в департамент. В 2019 году его начальником и стала Чеснокова.

Одна из задач этого подразделения мэрии — регулирование нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города.

Напомним, сегодня стало также известно и о других кадровых перестановках в мэрии. В частности, МКУ «Пермблагоустройство» возглавил Александр Кетов, а начальником пермского департамента культуры и молодёжной политики стала пиарщица Анастасия Хорошева.

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