МКУ «Пермблагоустройство» возглавил Александр Кетов Он сменил на этом посту Дмитрия Сергеева Поделиться Твитнуть

Директором МКУ «Пермблагоустройство» стал Александр Кетов. Он стал руководителем учреждения с 3 июня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

До своего назначения Кетов возглавлял МКУ «Содержание объектов благоустройства». Вместо него в статусе и.о. директора назначили Дмитрия Бартоломея, бывшего заместителя.

Напомним, прежний руководитель МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев покинул пост 13 февраля. На следующий день вместо него на должность в статусе и.о. назначили главного инженера МКУ Даниила Зырянова. Тогда сообщалось, что новым директором ведомства могут назначить Александра Кетова. Однако вопрос был решён не сразу, а через несколько месяцев.

Сам же Дмитрий Сергеев трудоустроился в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», которое ранее возглавлял Андрей Угольков. В отношении Уголькова в прошлом году правоохранительные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в 15 млн руб. Экс-чиновник признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

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