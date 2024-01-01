Алёна Бронникова Дмитрий Сергеев назначен директором Управления дорог и транспорта Пермского края Коллегам его представили 19 февраля Поделиться Твитнуть

Управление автомобильных дорог Пермского края / фото: photobuildings.com

Начальником краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края стал Дмитрий Сергеев. Как сообщили «Новому компаньону» в краевом министерстве транспорта, нового руководителя представили в понедельник, 19 февраля.

Ранее Дмитрий Сергеев руководил МКУ «Пермблагоустройство», до назначения на руководящую должность он работал в ведомстве главным инженером. В начале февраля стало известно, что Сергеев может перейти на работу в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта», которое ранее возглавлял Андрей Угольков. Сейчас бывший чиновник проходит обвиняемым по делу о взятке в размере 15 млн руб. Он уже признал свою вину, заключив досудебное соглашение со следствием.

Должность директора «Пермблагоустройства» Дмитрий Сергеев покинул 13 февраля. На следующий день вместо него в статусе и.о. назначили главного инженера МКУ Даниила Зырянова.

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