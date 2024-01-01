С 14 февраля и.о. начальника МКУ «Пермблагоустройство» назначат Даниила Зырянова Сейчас он занимает должность главного инженера учреждения Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

С 14 февраля исполняющим обязанности начальника МКУ «Пермблагоустройство» будет назначен Даниил Зырянов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми. На сайте мэрии сказано, что Зырянов является главным инженером МКУ.

Ранее стало известно, что директор учреждения Дмитрий Сергеев покинет свой пост на следующей неделе. Его последним рабочим днём в мэрии станет 13 февраля.

Сергеев может возглавить КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» вместо уволенного Андрея Уголькова, который сейчас проходит обвиняемым по делу о взятке в 15 млн руб. Учреждение занимается региональными и межмуниципальными трассами.

Дмитрий Сергеев до назначения на руководящую должность в МКУ работал главным инженером. До этого директором ведомства был Александр Косов, покинувший должность в марте 2022 года.

Ранее СМИ писали, что новым директором МКУ «Пермблагоустройство» может стать Александр Кетов — руководитель МКУ «Содержание объектов благоустройства».

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