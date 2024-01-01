Алёна Бронникова Последним днём работы главы «Пермблагоустройства» станет 13 февраля На место Дмитрия Сергеева может прийти другой чиновник Поделиться Твитнуть

Директор МКУ «Пермблагоустройство» Дмитрий Сергеев покинет свой пост уже на следующей неделе. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник в мэрии, его последним рабочим днём станет 13 февраля.

Ранее стало известно, что новым директором ведомства могут назначить нынешнего руководителя МКУ «Содержание объектов благоустройства» Александра Кетова. Однако, по данным собеседника издания, вопрос ещё не решён.

Сергеев может возглавить КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» вместо уволенного Андрея Уголькова, который сейчас проходит обвиняемым по делу о взятке в размере 15 млн руб. Учреждение занимается региональными и межмуниципальными трассами.

Дмитрий Сергеев работал в МКУ «Пермблагоустройство» главным инженером, когда был назначен на руководящую должность. До этого директором ведомства был Александр Косов. Он покинул должность в марте 2022 года.

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