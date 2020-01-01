Директор МКУ «Пермблагоустройство» Александр Косов покинул должность Исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Дмитрий Сергеев Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Александр Косов покинул должность директора МКУ «Пермблагоустройство». И. о. руководителя учреждения назначен главный инженер МКУ Дмитрий Сергеев. Об этом сообщает Telegram-канал «Три лопаты».

Александр Косов стал исполняющим обязанности директора учреждения 15 сентября 2021 года после увольнения прежнего руководителя Евгения Масалева, а 20 января 2022 года Косов был утверждён в должности.

Ранее «Новый компаньон» сообщал об увольнении главы Ленинского района Александра Козенкова. В мэрии отметили, что глава Перми Алексей Дёмкин неоднократно указывал Козенкову на плохое качество уборки снега в центре города.

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