Елена Синица
Главу Ленинского района Перми уволили за плохую уборку снега
И. о. главы района назначен Денис Курышев
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Главу администрации Ленинского района Перми Александра Козенкова уволили с должности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что глава Перми Алексей Дёмкин неоднократно указывал Александру Козенкову на плохое качество уборки снега в центре города. Помимо этого, в мэрии считают, что в отношении подрядчиков принимались недостаточные штрафные санкции.
С 1 марта обязанности главы администрации Ленинского района будет исполнять первый замглавы района Денис Курышев.
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