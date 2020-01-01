Елена Синица Главу Ленинского района Перми уволили за плохую уборку снега И. о. главы района назначен Денис Курышев Поделиться Поделиться Твитнуть

Александр Козенков

Игорь Катаев

Главу администрации Ленинского района Перми Александра Козенкова уволили с должности. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Отмечается, что глава Перми Алексей Дёмкин неоднократно указывал Александру Козенкову на плохое качество уборки снега в центре города. Помимо этого, в мэрии считают, что в отношении подрядчиков принимались недостаточные штрафные санкции.





С 1 марта обязанности главы администрации Ленинского района будет исполнять первый замглавы района Денис Курышев.

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