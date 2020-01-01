Директор МКУ «Пермблагоустройство» избавился от приставки «и. о.»
Александр Косов руководит муниципальным учреждением с сентября
Сегодня, 20 января, директором МКУ «Пермблагоустройство» назначен Александр Косов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В мэрии «Новому компаньону» подтвердили эту информацию.
Александр Косов был назначен исполняющим обязанности директора МКУ 15 сентября 2021 года после увольнения по собственному желанию прежнего руководителя Евгения Масалева.
Также в должности начальника департамента дорог и благоустройства будет утверждён Сергей Красильников, с 30 марта 2021 года (после истечения срока контракта с Анатолием Дашкевичем) исполнявший обязанности руководителя ведомства.
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