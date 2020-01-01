Директор МКУ «Пермблагоустройство» избавился от приставки «и. о.» Александр Косов руководит муниципальным учреждением с сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Сегодня, 20 января, директором МКУ «Пермблагоустройство» назначен Александр Косов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». В мэрии «Новому компаньону» подтвердили эту информацию.

Александр Косов был назначен исполняющим обязанности директора МКУ 15 сентября 2021 года после увольнения по собственному желанию прежнего руководителя Евгения Масалева.

Также в должности начальника департамента дорог и благоустройства будет утверждён Сергей Красильников, с 30 марта 2021 года (после истечения срока контракта с Анатолием Дашкевичем) исполнявший обязанности руководителя ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.