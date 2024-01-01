Новым руководителем МКУ «Пермблагоустройство» может стать Александр Кетов Сейчас учреждение возглавляет Дмитрий Сергеев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Новым директором МКУ «Пермблагоустройство» могут назначить руководителя Муниципального казённого учреждения «Содержание объектов благоустройства» Александра Кетова, об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, близкий к мэрии.

Нынешний начальник «Пермблагоустройства» Дмитрий Сергеев может занять пост директора КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Это учреждение занимается региональными и межмуниципальными трассами. Ранее управление возглавлял Андрей Угольков. Сейчас он проходит обвиняемым по делу о взятке в размере 15 млн руб. и уже признал себя виновным, заключив досудебное соглашение со следствием. С должности главы краевого ведомства он уволен.

Александр Кетов ранее работал первым заместителем главы Ленинского района Перми и отвечал за благоустройство территории. Осенью он стал руководителем МКУ «Содержание объектов благоустройства» — это специально созданное учреждение, которое отвечает за благоустройство Перми.

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