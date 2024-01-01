Начальником пермского департамента культуры и молодёжной политики стала Анастасия Хорошева Она сменила на этом посту Василия Головина, который стал советником мэра Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Глава Перми Эдуард Соснин назначил нового куратора пермской культуры: с 3 июня начальником департамента культуры и молодёжной политики администрации Перми стала Анастасия Хорошева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В качестве основных задач новому руководителю поручили продолжить «дальнейшее планомерное развитие учреждений культуры в городе и качественную подготовку для участия в федеральном конкурсе «Молодёжная столица России» в 2025 году».

Анастасия Хорошева родилась в 1983 году. Окончила Пермский государственный технический университет по специальности «связи с общественностью». До назначения работала помощником депутата Госдумы и заместителем главы администрации Ленинского района Перми.

У неё есть классный чин — муниципальный советник муниципального образования Пермского края III класса.

Как ранее писал «Новый компаньон», предыдущий начальник департамента Василий Головин перешёл на должность советника мэра. Он также приступил к исполнению своих новых обязанностей с 3 июня.

В середине мая стало известно, что он уходит с должности куратора пермской культуры.

Василий Головин руководил департаментом с марта 2021 года. До этого, в 2020-м, занимал должность заместителя министра культуры Пермского края, а ещё раньше возглавлял Дворец культуры им. Кирова в Кировском районе краевого центра.

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