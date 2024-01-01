Пермский краевой суд снова рассмотрит дело бывшего главного пристава Прикамья Таково решение Седьмого кассационного суда в Челябинске Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Седьмой кассационный суд в Челябинске 10 июня рассмотрел жалобу бывшего начальника УФССП по Пермскому краю Игоря Кожевникова на определение Пермского краевого суда по его уголовному делу и принял решение вернуть материалы в краевую инстанцию для повторного рассмотрения. Об этом сообщает Properm.ru со ссылкой на адвоката Николая Атаманчука. В картотеке суда информация о решении пока не отражена.

Напомним, 31 мая 2023 года в Пермском районном суде был вынесен приговор экс-руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Бывший главный пристав региона признан виновным в получении 38 взяток, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве при незаконном обналичивании около 222 млн руб. и приговорён к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу 15 млн руб. Кроме того, Кожевникова лишили классного чина государственного советника юстиции второго класса и запретили занимать должности на госслужбе в течение семи лет.

В сентябре 2023 года Пермский краевой суд по жалобе Кожевникова вынес апелляционное решение. Наказание в виде 10 лет лишения свободы было оставлено, и были внесены небольшие изменения. Так, он был оштрафован не на 15, а на 15,9 млн руб., что соответствует сумме взяток, которые он получил. До уплаты штрафа Кожевников и его семья не имеют права пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, который находится в их совместной собственности.

В апреле 2024 года Седьмой кассационный суд общей юрисдикции принял кассационную жалобу бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова.

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