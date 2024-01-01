В июне суд рассмотрит кассацию бывшего главного судебного пристава Прикамья Игорь Кожевников признан виновным в 40 преступных эпизодах Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции принял кассационную жалобу бывшего главного судебного пристава Пермского края Игоря Кожевникова. Согласно картотеке дел, судебное заседание назначено на 10 июня. Рассматривать жалобу будет судья Андрей Завьялов.

Игорь Кожевников обвинялся в 40 преступных эпизодах, а также в получении 38 взяток, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве при незаконном обналичивании около 222 млн руб. Пермский районный суд вынес приговор 31 мая 2023 года. Бывшего главного судебного пристава приговорили к длительному сроку заключения, штрафу, лишили чина советника юстиции II класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

В сентябре 2023 года Пермский краевой суд по жалобе Кожевникова вынес апелляционное решение. Наказание в виде 10 лет лишения свободы было оставлено, и были внесены небольшие изменения. Так, он был оштрафован не на 15, а на 15,9 млн руб., что соответствует сумме взяток, которые он получил. До уплаты штрафа Кожевников и его семья не имеют права пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, который находится в их совместной собственности. В феврале стало известно, что Кожевников подал кассационную жалобу на свой приговор в Седьмой кассационный суд.

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