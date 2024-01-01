Бывший главный пристав Прикамья обжалует приговор в кассации Дата рассмотрения дела пока не известна Поделиться Твитнуть

Игорь Кожевников

«Коммерсантъ»

Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников подаёт кассационную жалобу на свой приговор в Седьмой кассационный суд. Жалоба уже принята к рассмотрению Пермским районным судом 1 февраля, возражения на неё должны поступить до 3 марта, после чего дело будет передано в Челябинск, где находится кассационная инстанция. Об этом сообщает Properm.ru.

Напомним, в сентябре 2023 года Пермский краевой суд по жалобе Кожевникова вынес апелляционное решение. В полном объёме оно было опубликовано в картотеке суда только в январе 2024 года. В целом, наказание — 10 лет лишения свободы — было оставлено, внесены лишь небольшие изменения. Так, он был оштрафован не на 15 млн, а на 15,9 млн руб., что соответствует сумме взяток, которые он получил (об этом просила прокуратура). Также до уплаты штрафа Кожевников и его семья не имеют права пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, который находится в их совместной собственности.

Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников обвинялся в 40 преступных эпизодах. По версии следствия, он организовал преступную схему и также обвиняется в получении 38 взяток, злоупотреблении служебными полномочиями и мошенничестве при незаконном обналичивании около 222 млн руб.

Добавим, что приговор Пермского районного суда (первая инстанция) был вынесен 31 мая 2023 года. Кожевникова не только приговорили к длительному сроку заключения и штрафу, но и лишили чина советника юстиции второго класса и запретили в течение семи лет занимать должности на госслужбе.

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